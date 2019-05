27. Mai 2019, 21:52 Uhr Zum Ampersee Familien-Radltour am Vatertag

Zu einer Familien-Radltour treffen sich die Wander- und Bergfreunde Indersdorf am Vatertag. Treffpunkt des Ausflugs am Donnerstag, 30. Mai, ist um 10 Uhr das Cafe-Restaurant IL Sorriso am Augustinerring in Indersdorf. Das Ziel der Tour wird je nach Witterung ausgewählt und bei der Abfahrt bekannt gegeben. Die Streckenlänge wird etwa 50 Kilometer betragen. Die Organisatoren haben an einen Ausflug zum Ampersee mit Einkehr gedacht.