Dass das Thema Umwelt im Trend liegt, dürfte spätestens klar sein, seit jeden Freitag weltweit mehrere Hunderttausend für das Klima auf die Straße gehen und die Grünen zu den Gewinnern der Europawahl gehören. Auch in Bayern ist das zunehmende Umweltbewusstsein spürbar: Das Volksbegehren "Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern", bekannt geworden unter dem Motto "Rettet die Bienen", haben im vergangenen Jahr bayernweit knapp 1,8 Millionen Menschen unterstützt. Das, was Naturschutzverbände wie der Bund Naturschutz (BN) und der Landesverband für Vogelschutz (LBV) seit Jahrzehnten fordern, findet nun auch auf politischer Ebene Gehör. Doch schlägt sich diese Entwicklung auch in Mitgliederzahlen nieder?

Die Dachauer Kreisgruppe des LBV zählt derzeit etwa 1100 Mitglieder. Cyrus Mahmoudi ist sich sicher, dass die mediale Aufmerksamkeit dazu beigetragen hat, dass mehr Menschen sich für Verbände wie den LBV interessieren. "Aber das ist kein reiner Hype", davon ist der erste Vorsitzende der Kreisgruppe überzeugt. Denn bereits seit 2018, seitdem man verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreibe und aktiv um Mitglieder werbe, sei die Zahl der Mitglieder stetig gestiegen. Dass es sich eben nicht nur um einen Ausreißer handelt, zeigt sich für Mahmoudi auch daran, dass die Mitglieder sich langfristig engagieren.

Ähnlich sieht das auch Roderich Zauscher. Er ist Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Dachau und auch bei den Grünen aktiv. Im gesamten Landkreis kommt der BN auf etwa 4500 Mitglieder. Das seien rund drei Prozent der gesamten Landkreisbevölkerung und weit mehr Mitglieder, als alle Parteien zusammen hätten, so Zauscher. Die Entwicklung des BN betrachtet der Naturschützer langfristig: "In den letzten 25 Jahren haben wir uns verneunfacht."

Aus Sicht der beiden Vorsitzenden ist das zunehmende Interesse an Umweltthemen und Naturschutz deshalb letztlich nur eine logische Konsequenz. "Jeder, der ein bisschen Hirn und Augen im Kopf hat, sieht, dass es brennt", sagt Zauscher. "Die Menschen verstehen zunehmend, dass sie Teil des Problems sind und haben das Bedürfnis, etwas für die Natur zu tun", ist auch Mahmoudi sicher.

Er macht jedoch noch einen weiteren Faktor für den Mitgliederzulauf aus: das Versagen der Politik. In Deutschland, aber vor allem in Bayern habe sich die Regierung immer mehr "rausgenommen", gleichzeitig habe sich die Arbeit der Verbände professionalisiert. "Verbände wie der LBV werden immer häufiger zur ersten Anlaufstelle bei Fragen und Problemen", sagt Mahmoudi. Den zuständigen Behörden, wie etwa der Unteren Naturschutzbehörde, macht der Dachauer jedoch keinen Vorwurf. Die wenigen Naturschutzwächter, die mit einem sehr geringen Ehrenamtslohn, im Landkreis tätig seien, würden sehr gute Arbeit leisten, aber es fehle schlicht an ausreichend Kapazität, beziehungsweise an Personal.

Über den Erfolg des Volksbegehrens freut sich Mahmoudi zwar grundsätzlich, aber er sagt auch: "Wir sehen noch keine Bewegung." Es fehle schlicht die Exekutive, die die neuen Gesetze umsetze. Aktuell würden sich nur die Verbände darum kümmern, das führe jedoch zu "sozialem Unfrieden": auf der einen Seite die Landwirte, auf der anderen die Umweltschützer. Aktuell sei es deshalb nach wie vor so, dass Naturschutzverbände darum fürchten müssten, noch mehr Schutzgebiete zu verlieren - und das, obwohl es eigentlich ihre Aufgabe sein sollte, neue Gebiete zu schaffen. "Aber dazu kommen wir gar nicht", so Mahmoudi.

Auch Zauscher sieht ein Versagen der Politik als einen der Gründe für die kontinuierlich steigenden Mitgliederzahlen. Grundsätzlich habe sich durch den öffentlichen Druck zwar die Zusammenarbeit zunehmend verbessert, wenn auch vor allem weil das "Drohpotenzial" gestiegen sei. "Mit denen legen wir uns besser nicht an", so die Devise. Immer noch gebe es aber starke Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde. Sei die Stadt Dachau in vielen Bereichen eine Art Vorreiter in Sachen Umweltschutz, gebe es in Karlsfeld indes noch erheblichen Nachholbedarf. Grundsätzlich zieht Zauscher aber eine positive Bilanz nach vielen Kämpfen mit den verantwortlichen Politikern: "Unsere jahrzehntelange Arbeit zahlt sich jetzt aus."

Und wie ist es um die Zukunft der Verbände bestellt? Der LBV hat 2019 eine eigene - wenn auch bislang kleine - Jugendgruppe gegründet. Die BN-Ortsgruppen im Landkreis Dachau haben zwar nach wie vor keine Jugendgruppen, aber es gibt Projekte wie "Raus in die Natur", die sich explizit an Kinder und Jugendliche richten und gut angenommen werden.

"Gezwungenermaßen wird uns das Thema auch langfristig beschäftigen", sagt Mahmoudi und macht sich deshalb auch keine Sorge um neue Mitglieder. Er stellt aber klar: "Wir brauchen jeden, denn es gibt genug zu tun."