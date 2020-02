Mit einer öffentlichen Gedenkfeier hat die Stadt am Dienstagabend an Altoberbürgermeister und Ehrenbürger Lorenz Reitmeier erinnert, der am 21. Januar verstorben ist. "Wir würdigen einen großen Menschen", sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). Zu der Veranstaltung hatte sich im Rathausfoyer die Familie des Verstorbenen mit seiner Frau Ingeborg Reitmeier eingefunden, gemeinsam mit allen Stadträten, Mitarbeitern der Stadtverwaltung, den Ehrenringträgern der Stadt wie auch einer Reihe von Bürgern.

Hartmann ging in seiner Gedenkrede auf die vielen wegweisenden und weit in die Zukunft hinein reichenden Vorhaben ein, die Reitmeier in den 30 Jahren seiner Amtszeit zunächst als ehrenamtlicher Erster Bürgermeister und später Oberbürgermeister der Stadt initiiert und realisiert hat. Rückblickend erweise es sich als nichts weniger als "ein Glücksfall", dass sich Reitmeier Mitte der 1960er Jahre für eine Kandidatur zum Ersten Bürgermeister entschieden habe, so Hartmann.

Sein Wirken bleibe immer noch überall in der Stadt sichtbar, reiche vom Umbau der Altstadt über die Stadtteilzentren Klagenfurter- und Ernst-Reuter-Platz, Schulbauten, Hallenbad, Amperbrücken über den Neubau des Thoma-Hauses bis zur Schaffung von Stadtbücherei, Gemäldegalerie, Neuer Galerie und Bezirksmuseum. Was aus Sicht des amtierenden OB Hartmann allerdings bei zahlreichen Rückblicken auf die Lebensleistung von Lorenz Reitmeier zu kurz gekommen ist, "das ist meines Erachtens sein großes Engagement im sozialen Bereich, namentlich im sozialen Wohnungsbau". Denn allein in der Ägide von Reitmeier seien 601 soziale Miet- und 570 geförderte Eigentumswohnungen entstanden. "Dieses Engagement ist eine bisher zu wenig gewürdigte Lebensleistung, von der die soziale Balance in der Stadt heute noch immens profitiert und noch lange profitieren wird." Zudem habe Reitmeier schon früh die identitätsstiftende Wirkung des Ehrenamts erkannt und die Dachauer Bürgerehrung ins Leben gerufen. Damit sei der Verstorbene "sogar der UNO um viele Jahre voraus" gewesen. Ein kurzes Lachen ging durch die Reihen, als Hartmann an eine Angewohnheit von Reitmeier erinnerte, die dieser selbst in seiner Abschiedsrede 1996 thematisiert hatte, nämlich seine Neigung zum Zuspätkommen. Erwähnung fand auch Reitmeiers großes Engagement für die Dachauer Kunst und sein Einsatz für die erste Städtepartnerschaft der Stadt Dachau mit dem österreichischen Klagenfurt. Mit Lorenz Reitmeier habe Dachau "einen seiner größten Söhne und seinen größten Vater verloren".