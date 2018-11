19. November 2018, 22:08 Uhr Zugezogen Vorteil Indersdorf

Bürgermeister Franz Obesser erklärt beim Neubürgerempfang die Vorzüge der drittgrößten Landkreisgemeinde

Von Robert Stocker

Markt Indersdorf ist ein Ort mit Geschichte, aber auch ein sehr lebendiger Ort. Das Kloster wurde 1120 gegründet, vor 130 Jahren erhob König Ludwig I. die Gemeinde zum Markt. Seitdem heißt sie offiziell Markt Markt Indersdorf. Im Lauf der Jahre hat sich der Ort zur drittgrößten Gemeinde des Landkreises entwickelt. In 59 Ortsteilen leben derzeit 10 304 Einwohner, und die Bevölkerungsentwicklung geht weiter nach oben. Vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018 zogen 648 neue Bürger zu. Ein Indiz, dass Indersdorf als Wohnort begehrt ist und seinen Bürgern einiges bieten kann. Was genau, erfuhren die Zugezogenen beim fünften Neubürgerempfang der Gemeinde.

Zum Beispiel ein schnelles Internet, wie Bürgermeister Franz Obesser (CSU) bei der Vorstellung der Gemeinde hervorhob. Die Glasfaserkabel wurden auf Wunsch der Kunden vor jedes Haus gelegt, die Anschlussquote beträgt mittlerweile 75 Prozent. Eigentümerin der Leitungen ist die Gemeinde, die das Netz an einen Betreiber verpachtet hat. Mit den Einnahmen werden die Kredite für das Projekt in Höhe von neun Millionen Euro im Lauf der Jahre getilgt. Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Standortfaktor für den Ort. Das gilt auch für die vielen Schulen, mit denen Indersdorf bei Eltern punkten kann. Mit Grund-, Mittel-, Realschule und Gymnasium ist Indersdorf ein wichtiger Schulstandort. Vor zwei Jahren wurde der erzbischöflichen Realschule Vinzenz von Paul eine Fachoberschule angegliedert. Außerdem betreibt das Schönbrunner Franziskuswerk eine Fachschule für Heilerziehungspädagogik in Gut Häusern. Auch bei den Kindertagesstätten ist die Gemeinde mit sechs Einrichtungen gut aufgestellt. Indersdorf ist auch Standort für eine der beiden Helios Amper-Kliniken, die über eine Notaufnahme und eine geriatrische Rehabilitation verfügt. Im Angebot ist auch ein Hallenbad im Schulzentrum und ein Freibad im Ortsteil Ainhofen. Etwa hundert Vereine gibt es im Ort; 20 stellten sich beim Empfang den Neubürgern vor und warben dafür bei ihnen Mitglied zu werden.

Die gute Indersdorfer Infrastruktur wissen beispielsweise Melanie Thor, 33, und der 26-jährige Lucas Albus zu schätzen. Beide sind ein Paar und leben seit einem guten Jahr in der Gemeinde. Er ist aus dem Raum Stuttgart zugezogen, sie stammt ursprünglich aus der Frankfurter Gegend. Beide zogen aus beruflichen Gründen in den Großraum München. Für Indersdorf entschieden sie sich, "weil wir hier noch eine bezahlbare Eigentumswohnung gefunden haben". Und mit dem Auto sei man relativ schnell in München. Indersdorf sei kein Dorf mehr und noch keine Stadt, außerdem sei es von Grün umgeben. "Wir haben es nicht bereut, uns für Indersdorf entschieden zu haben", sagt Melanie Thor. Der 35-jährige Christian Bär aus Limburg an der Lahn lebt schon seit 2011 in Bayern. Erste Station war Germering, dann ließ sich der Chemieingenieur mit seiner Frau und zwei Kindern in Röhrmoos und schließlich in Markt Indersdorf nieder. "Wir haben hier eine größere Wohnung gefunden", sagt Bär. "Wichtig war mir auch, nicht zu weit von meiner Arbeitsstelle weg zu wohnen. Der 35-Jährige hat einen Job bei einem Vierkirchener Unternehmen. Er und seine Frau schätzen auch das gute Angebot bei der Kinderbetreuung in Markt Indersdorf.

Zwei große Projekte sollen die Lebensqualität in Markt Indersdorf weiter steigern. Die Verlegung der Kreisstraße DAH 3 zur Staatsstraße 2050 ist eines davon; die neue Trasse entlastet den Ortsteil Kloster samt Kloster-Ensemble vom Durchgangsverkehr. Vom Kreisverkehr an der Staatsstraße 2050 führt die Umgehung weiter durch das Gewerbegebiet zur Arnbacher Straße. Auch diese Straße wird den Durchgangsverkehr im Ort verringern. Ebenfalls eine gute Nachricht für die Neubürger: Die Gemeinde baut den Marktplatz um und wertet damit ihr Ortszentrum auf. Der umgestaltete Platz soll Passanten mehr Freiraum bringen. Der Durchgangsverkehr wird durch eine verschwenkte Straße beruhigt. Um das Gefälle des Platzes abzufangen, werden zwei Treppenanlagen entstehen. "Dadurch bekommen wir mehr Barrierefreiheit", so Obesser. Ein Zuckerl gibt es für Neubürger heute schon, wenn sie Eltern werden: einen kleinen Plüschteddy als Willkommensgruß für Neugeborene. Den bringt der Herr Bürgermeister auch persönlich vorbei.