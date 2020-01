Samstag, 20 Uhr: Wochenendseminar "Furchtlos glücklich". Ein Angstseminar, mit 184 angemeldeten Teilnehmern im Gasthof zur Post in Schwabhausen. Jeder bringt seine eigene Form von Angst mit: einige Flugangst, andere Angst vor Gemüse und insgesamt 20 Teilnehmer kommen aufgrund ihrer Bindungsangst. Zu ihnen gehört Franziska, 35 Jahre alt, Single, die "Angst vor der Liebe" hat. Verkörpert wird sie an diesem Abend von Franziska Wanninger, einer Kabarettistin aus Oberbayern, in ihrem dritten Soloprogramm.

In diesem Programm ist das Publikum also Teil des Angstseminars, das von Melissa geleitet wird: Einer tiefenentspannten Frau mit ruhiger Stimme, die in jedem zweiten Satz seufzt: "Ich freue mich!". Franziska freut sich allerdings weniger auf das Seminar, zu dem sie von ihrer Putzfrau gezwungen wurde, weil sie schließlich schon 35 ist und ohne Kind. Dabei gäbe es ja Franziskas Traummann Andi, ein gut aussehender Mann und ihr Zahnarzt. "Weißer Kittel, weiße Zähne", schwärmt Franziska von ihm. Einer der wenigen Männer, der "die ruhige Seite von ihr kennt". Denn Franziska redet ohne Pause, ohne Punkt und Komma, in ihrem charmanten bayerischen Dialekt. Früher hätten ihr ihre Eltern zwei Mark angeboten, damit sie zumindest für einige Zeit lang den Mund halte.

Inwieweit die "echte" Franziska Wanninger vor einem auf der Bühne steht, weiß man nicht, aber man wird von der Künstlerin hineingezogen in das Schauspiel, in das komplizierte Leben von Franziska, die einem fast schon Leid tut mit ihrer Naivität.

Eine Erinnerungsmail der Zahnarztpraxis, doch mal wieder zur Prophylaxe vorbeizukommen, interpretiert sie als Liebesnachricht des Zahnarztes, der ihr schließlich bei der zwölften Wurzelbehandlung sogar einen Tee geschenkt hatte. Dank Wanningers Schauspielkunst, der übertriebenen Gesichtszüge und den meisterhaft nachgespielten Dialekten, hat man die Therapiegruppe bildlich vor Augen: Da ist Brigitte, eine stämmige Bedienung auf dem Oktoberfest, die der Gruppe als Vorbild dienen soll: sie ist eindeutig furchtlos, wenn mal wieder ein Schwabe nur Wasser bestellt oder die mageren Mädchen eine Pfannkuchensuppe. Neben ihr sitzt Hans, ein Urbayer, der an seinem Bierglas hängt und nur noch nuscheln kann. Er hat seine Ehefrau bei einem Spieleabend mit Monopoly an den Nachbar verloren, während er selbst den ganzen Abend nur im Gefängnis saß. Diagnose: Angst, die Frau zu verlieren.

Scheinwerfer aus, Scheinwerfer an und plötzlich steht wieder Franziska vor einem. Als Zuschauer muss man am Ball bleiben, um den Faden nicht zu verlieren, die Figuren wechseln so schnell von einer zur nächsten, jede erzählt eine andere Geschichte. Gleichzeitig vergisst man, dass eigentlich nur eine Person auf der Bühne steht. Das Publikum kann gar nicht aufhören zu lachen, als Wanninger eine Influencerin spielt, die "den ganzen Tag nur von sich redet! Das wäre nichts für mich." Die 21-jährige Youtuberin wickelt ihre langen blonden Haare um den Finger, während sie von ihrer Tochter Sunshine-Strawberry und ihrem Chihuahua Hazelnut erzählt. Scheinwerfer aus, Scheinwerfer ein und schon steht die Kursleiterin Melissa wieder auf der Bühne, die nun den nächsten Teilnehmer ganz herzlich dazu einlädt, den anderen von seiner Angst zu berichten: Andi, Zahnarzt, mit der Angst vor der Farbe Weiß. Das Publikum schlägt sich die Hände vors Gesicht. Die ganze Geschichte erinnert an die Krankenhausserie "Doctor's Diary", in dem das naive, tollpatschige Gretchen den gut aussehenden Chefarzt anhimmelt und sich dabei von einem Dilemma ins nächste stürzt.

Der Schluss des Kabaretts hätte ein bisschen schwungvoller sein können, beweist Wanninger schließlich in den zwei Stunden Alleinunterhaltung vor allem eines auf der Bühne: Angst vor dem Publikum braucht diese Frau keine zu haben.