5. März 2019, 21:40 Uhr Zu viel Verkehr Mit dem Auto ins Klassenzimmer

Viele Eltern steuern die Grundschule an der Krenmoosstraße in Karlsfeld morgens mit dem Auto an. Das führt zu gefährlichem Verkehrschaos.

Die Gemeinde Karlsfeld kämpft mit Elterntaxis. Gefährdet sind jene Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Laut haben die Eltern Alarm geschlagen, Schulleitung und Bürgermeister bedrängt, sogar an die Polizei hat sich der Beirat gewandt. Viel zu gefährlich sei das allmorgendliche Chaos an der Grundschule, klagten die Mütter und Väter. Dabei geht die Gefahr von den Eltern selbst aus. Seit die Baustelle an der Krenmoosstraße eingerichtet ist, seit Herbst also, ist die kleine Stichstraße gesperrt: Das bedeutet etwa 60 Parkplätze weniger. Auch wenn der Neubau fertig ist, soll das übrigens so bleiben. "Wir wollen einen Campus haben", erklärt Alexander Reichl vom Bauamt. "Es wird immer mehr Ganztagsschüler geben in der Grundschule ebenso wie in der Mittelschule, die freuen sich, wenn sie einen Bereich haben, in dem sie sich aufhalten können." Nur der Schulbus soll in der Stichstraße eine Haltestelle bekommen. Ein Provisorium steht bereits da.

Für die Autos der Lehrer, Eltern und Sportler, die künftig die neue Dreifachturnhalle nutzen, wird an der Bayernwerkstraße ein großer Parkplatz für etwa 180 Wagen angelegt. Momentan ist die Situation aber etwas angespannt. Vor dem Altbau hat die Gemeinde einen kleineren Stellplatz eingerichtet, auf dem vor allem Lehrer parken dürfen. Bis vor kurzem sind dort auch die vielen Elterntaxis in einer langen Kolonne hineingefahren. "Es ging chaotisch zu", erinnert sich die Schulleiterin Barbara Sparr. Und auch die Verwaltung hat es mitbekommen. "Einige Eltern wollen am liebsten mit dem Auto ins Klassenzimmer fahren", beschreibt Bürgermeister Stefan Kolbe die Situation.

Das Gefährliche war jedoch, dass zwischen den haltenden Autos die Kinder herumliefen. Um zum Unterricht zu kommen, müssen sie über den Parkplatz laufen. Mehr als 400 Schüler besuchen die Grundschule, ebenso viele gehen auf die dahinterliegende Mittelschule. "Es ist zum Glück nichts passiert", sagt Sparr und ist noch immer sichtlich erleichtert. Innerhalb von einer halben oder dreiviertel Stunde fahren jeden Morgen und jeden Mittag rund 50 Autos vor, um die lieben Kleinen sicher zur Schule zu bringen und abzuholen.

Um die Gefahr, die von den Elterntaxis ausging, zu bannen, hat die Gemeinde Anfang des Jahres den Parkplatz für eben diese gesperrt. Von 7.30 bis 8.15 Uhr darf man an Schultagen nicht mehr auf den Platz fahren. Doch die Durchsetzung dieses Verbots war nicht leicht, berichtet Sparr. "Eine Zeitlang habe ich mich morgens auf den Platz gestellt und alle Nummern aufgeschrieben." Die Einsicht, bei den Eltern, die sich über das Verbot hinwegsetzten, war gering, berichtet die Schulleiterin. Oft hörte sie die Ausrede: "Das habe ich nicht gewusst", oder "ausnahmsweise". Manche grinsten auch einfach nur, am nächsten Tag das gleiche Spiel wieder. "Immer dieselben", sagt Sparr. "Sie gefährden die Kinder, die zu Fuß kommen." Nachdem die Rektorin die Kennzeichen der Gemeinde weitergeleitet hatte, besserte sich die Situation irgendwann. Inzwischen wird das Verbot akzeptiert. Die Eltern fahren mit ihren Autos nun die vier Bereiche an der Krenmoosstraße an, die für einen kurzen Halt vorgesehen sind. "Wir hätten es gern, dass die Schüler zu Fuß kommen", sagt Sparr. Immer wieder sei dies auch Teil des Unterrichts, aber dies wird wohl ein Wunschtraum bleiben.

Vielleicht ändert sich das, wenn die Krenmoosstraße aufgerissen wird. Die Sanierung ist noch in diesem Jahr geplant. Die Bäume sind bereits gefällt. Das Bauamt plant bereits neue Bushaltestellen. Neben dem Schulbus, sollen nämlich auch die Fahrgäste, die am Schwarzgrabenweg warten, bessere Bedingungen bekommen. Der Bordstein soll weiter vorgezogen werden, zwei neue Häuschen errichtet werden und auf jeder Seite ein Radständer installiert werden.