24. Januar 2019, 22:09 Uhr Zu viel Schnee Bambi in Bedrängnis

Jagdverband bittet Ausflügler um Rücksicht auf Wildtiere

Die Mengen an Schnee, die in den vergangenen Wochen gefallen sind, sind nicht nur für den Menschen eine Herausforderung, auch die Wildtiere leiden unter der aktuellen Wetterlage. Bei derart hohen Schneelagen ist es für das Wild wesentlich schwerer als normal, sich in der Natur zu bewegen. Die Energie, die dafür nötig wäre, steht ihnen in der kalten Jahreszeit allerdings nicht zur Verfügung.

Um diese Bedingungen zu überstehen, haben Wildtiere im Laufe der Evolution Maßnahmen entwickelt, die Energie sparen. So senken sie den Stoffwechsel, verringern ihre Körpertemperatur und bewegen sich so wenig wie irgend möglich. Das funktioniert aber nur, wenn in ihrem Lebensraum Ruhe herrscht. Eindringlinge schrecken das Wild auf, was an den Energiereserven zehrt. Der bayerische Jagdverband bittet daher jeden, der in der Natur unterwegs ist, vor allem Wintersportler sowie Spaziergänger, Rücksicht zu nehmen.

Die Winterruhe sichert den Tieren ihr Bestehen in der kalten Jahreszeit und ist gerade in einem Winter wie diesem überlebensnotwendig. Schneebegeisterte sollten daher unbedingt auf den Spazierwegen oder den ausgewiesenen Skipisten bleiben. Wer mit Hund unterwegs ist, tut außerdem gut daran, diesen anzuleinen, um zu vermeiden, dass er die Wildtiere aufscheucht.

Jürgen Vocke, Präsident des bayerischen Jagdverbands, betont die Bedeutung dieser scheinbar einfachen Maßnahmen für die Wildtiere eindringlich: "Wir können es ihnen leichter machen, wenn wir Rücksicht nehmen und das persönliche Vergnügen vielleicht auch einmal hinten anstellen. Informieren Sie Ihre Freunde und Bekannten. So kann jeder einzelne von uns den Wildtieren in ihrer Not helfen." Der bayerische Jagdverband setzt sich ergänzend für eine Fütterung der Tiere in unzugänglichen Bergregionen ein, da sie ihre gewohnten Futterplätze oft nicht oder nur schwer erreichen können.