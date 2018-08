9. August 2018, 21:52 Uhr Zu heiß Madenbefall in der Biotonne

Wenn's der Biotonne zu heiß wird, entstehen unangenehme Gerüche. Außerdem begünstigt die Hitze der vergangenen Wochen den Madenbefall in der Biotonne. Die Abfallberatung des Landratsamtes Dachau gibt deshalb einige Tipps: Küchenabfälle gehören in handelsübliche Papiertüten oder müssen in Zeitungspapier eingewickelt werden. Strauchgut, Grünschnitt und Zeitungspapier bindet Feuchtigkeit und lockert den Biomüll. Die Biotonne sollte mit geschlossenem Deckel möglichst im Schatten stehen. In den Sommermonaten dürfen Fleisch- und Fischabfälle gut eingewickelt auch in die Restmülltonne geworfen werden, wenn diese als nächstes geleert wird.

Im Handel sind verschiedene Zusatzmittel wie Gesteinsmehl zum Einstreuen in die Biotonne erhältlich. Auch fein gemahlene Tonerden binden Feuchtigkeit und Gerüche. Haben sich jedoch bereits Maden gebildet, können diese mit Essig besprüht oder mit Gesteinsmehl oder gelöschtem Kalk aus dem Baumarkt bestreut werden. Auf keinen Fall sollte man Gift verwenden. Fachfirmen bieten eine Biotonnenreinigung an. Infos bei der Abfallberatung unter Telefon 08131/741469.