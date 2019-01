31. Januar 2019, 22:08 Uhr Zu Fuß zum Einkaufen Nahversorgung ist gesichert

Landmarkt Braumiller vergrößert sich am Bahnhof in Petershausen und Penny übernimmt den alten Edeka-Laden im Dorf

Von Petra Schafflik, Petershausen

Einkaufen wird vielfältiger in Petershausen. So kann man das Ergebnis der jüngsten Bauausschusssitzung zusammenfassen. Denn die Gemeinderäte billigten einerseits die Pläne für einen großzügigen Anbau ans Lagerhaus des Agrarhandels Braumiller am Bahnhof, in den der bestehende Landmarkt umziehen soll. Aber auch das laufende Planungsverfahren für die Aussiedlung des Edeka-Supermarkts an die Jetzendorfer Straße kam voran. Wichtig für die Petershausener: Die Discounterkette Penny hat jetzt schriftlich zugesagt, den alten Edeka-Laden im Dorf weiter zu betreiben, sobald der Vollsortimenter ausgezogen ist.

Wenn alles nach Plan geht, könnte der neue Markt am Ortsrand schon 2020 eröffnen. Dort soll auf der grünen Wiese ein großzügiger Neubau entstehen, da im bisherigen Laden im Dorf die Verkaufsfläche recht begrenzt ist. Die Planungen kommen zügig voran, alle Fragen von Naturschutz über Verkehr bis Entwässerung wurden behandelt und abgewogen, erklärt Bürgermeister Marcel Fath (FW). Zu entscheiden bleibt nur noch, ob ein Gründach mit Regenwasserrückhaltung vorzusehen ist oder lieber auf dem Dach Fotovoltaikelemente installiert werden sollen. Schon im April könnte der Bebauungsplan im Gemeinderat beschlossen werden, noch in diesem Jahr die Erschließungsarbeiten beginnen. Allerdings sind nicht alle Bürger rundum begeistert von den Aussiedlungsplänen der Supermarkt-Kette. Alle, die fußläufig im Dorf einkaufen möchten, werden sich deshalb über ein Schreiben freuen, in dem Penny zusagt, den alten Laden im Dorf künftig weiter zu betreiben. Damit wird die Nahversorgung im Ort weiterhin gesichert.

Moderner und großzügiger wird das Einkaufen auch im Landmarkt Braumiller. Seit der Eröffnung vor einigen Jahren ist der Verkaufsraum eher provisorisch in einem Teil der Lagerhalle untergebracht. Doch das Angebot wird gut angenommen, deshalb will Familie Braumiller nun einen Anbau erstellen, dort im Erdgeschoss einen großzügigen und übersichtlichen Laden einrichten. Das Geschäft wird sich mit seiner Front künftig Richtung Bahnhof orientieren.

"Wir erhoffen uns so mehr Sichtbarkeit", sagt Braumiller-Tochter Eva Freudenberger der SZ. Am Warenangebot werde sich dagegen im neuen Geschäft nicht viel ändern. Nach wie vor sollen Kunden dort Tiernahrung, Brennstoffe und vielfältigen Gartenbedarf finden. Für einen kleinen Ort wie Petershausen ungewöhnlich vielfältig bleiben wird die Auswahl an exotischen Früchten aus aller Welt wie auch regionalen Produkten. Nicht nur Äpfel und Kraut von heimischen Bauern finden sich in den Regalen, sagt Freudenberger, sondern zum Beispiel auch Süßkartoffeln aus Röhrmoos. Die Anbau-Pläne wurden vom Gemeinderat einstimmig begrüßt. "Damit erhält der Bahnhofsvorplatz eine hochwertige Bereicherung der Nahversorgung unserer Gemeinde", betont Bürgermeister Fath.