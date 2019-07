9. Juli 2019, 22:11 Uhr Zeugnisübergabe der FOS Außergewöhnlich guter Jahrgang

Fachoberschule Karlsfeld verabschiedet 144 Abiturienten. 22 Absolventen schaffen den Abschluss mit einer Eins vor dem Komma

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Bei der Fachoberschule (FOS) in Karlsfeld herrscht Hochstimmung: Die Schulleiterin Carola Zankl und ihr Stellvertreter Peter Hatzl haben am Montagabend 144 Abiturienten verabschiedet. Mehr als 500 Gäste kamen zur Zeugnisübergabe ins Bürgerhaus, auch die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki war darunter und Karlsfelds Vizebürgermeister Stefan Handl. Die Schule freut sich besonders über die Erfolgsquote des diesjährigen Fachabiturjahrgangs: Sie liegt bei 97,3 Prozent. Nur vier Schüler haben nicht bestanden.

Mehr als 500 Gäste feiern die diesjährigen Abiturienten der FOS im Bürgerhaus, doch trotz der Größe ist der Abschied familiär. (Foto: Toni Heigl)

Der Jahrgang war auch außergewöhnlich gut: Immerhin 22 Schüler schafften eine Eins vor dem Komma. "So viele hatten wir noch nie", sagt Carola Zankl. Vergangenes Jahr waren es 15. "Eine ordentliche Steigerung. Das freut uns natürlich." Warum gerade heuer so viele einen Einserschnitt hatten, liege jedenfalls nicht daran, dass das Abitur dieses Mal leichter war: "Wir haben einfach gute Leute", versichert Zankl. Der Beste ist Johannes Richter mit einem Abischnitt von 1,1. Als Anerkennung spendiert ihm die Sparkasse Dachau eine einwöchige Sprachreise inklusive Flug, Unterkunft, Kurs und Taschengeld an einen Ort seiner Wahl. Richter freut sich schon sehr darauf. Wohin es gehen soll, weiß er noch nicht, nur dass er Englisch lernen will. Malta, Irland und London stehen zur Auswahl. Auch sonst will er erst einmal reisen, danach stellt er sich eine Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst vor, so Zankl. Zweitbeste ist Larissa Neumeier mit einem Schnitt von 1,4. Fünf Schüler erreichten die 1,5. Die Abiturienten und auch die Einserkandidaten sind aus allen vier Ausbildungsrichtungen, die die FOS anbietet: Wirtschaft, Sozialwesen, Gestaltung und Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie.

Die Schülersprecher Nicole Plattner und Jakob Haugner erinnern an unvergessene Momente der Schulzeit. (Foto: Toni Heigl)

Die Schülersprecher Nicole Plattner und Jakob Haubner dankten in ihrer Rede allen Lehrern, auch denen aus den Nebenfächern und erinnerten sich an manch einen Spruch. So mahnte ein Lehrer jede Stunde: "Die Zeit rennt davon." Ein anderer ließ die Aufregung vor der großen Prüfung im Wochentakt steigen, indem er einen kleinen Countdown machte: Noch drei Wochen, noch zwei, noch eine... Unvergessen ist für Plattner und Haubner auch die so genannte teambildende Maßnahme am Ammersee. Die Schüler mussten in Gruppen Floße bauen und sollten damit auf dem See herumschippern, ohne dass ihr Gefährt untergeht. Die Floße, die aus Holz, Luftreifen und verschieden langen Seilen zusammengebunden wurden, sahen scheinbar abenteuerlich aus. Der Lehrer wettete schließlich, dass die Schüler sich nicht trauen würden, damit ins Wasser zu gehen. Doch die Jugendlichen nahmen die Herausforderung an. Zur Abifeier löste der Lehrer nun seine Wettschulden in Form von einem Kasten Bier ein.

Karlsfelds Zweiter Bürgermeister Stefan Handl meinte, früher sei alles strenger gewesen. Man habe mehr Vorgaben gehabt, heute hätten die Abiturienten mehr Freiheiten, aber er mahnte auch, Verantwortungsvoll damit umzugehen. Zankl und Hatzl wünschten sich von ihren Schülern, dass sie die Kritikfähigkeit, die sie mit dem Abitur erlangt hätten, weiterhin leben sollten und dass sie sich künftig trauten, sich ihre eigne Meinung zu bilden und Vorurteile zu hinterfragen. Eine besondere Auszeichnung bekam Johannes Sillem, der sich als Schulsanitäter bei jeder Gelegenheit sehr engagiert hatte. Zudem hatte er ein Theaterstück zum Thema Flüchtlinge an die Schule gebracht. Als Dank überreichten ihm die Schulleiter nun einen Gutschein fürs Theater. 25 Fachabiturienten machen nächstes Jahr in der 13. Jahrgangsstufe weiter - fast alle, die sich angemeldet hatten. Sie brauchten dafür einen Schnitt von 3,0.