Unbekannter Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Schlesienstraße in Dachau eingedrungen. Der oder die Einbrecher hebelten die Terrassentüre auf und entwendeten aus dem Haus Schmuck im Wert von etwa 3500 Euro. Der Schaden an der Türe wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. Laut Polizei muss sich die Tat im Zeitraum von Mittwoch, 4. Dezember, bis Samstag, 14. Dezember, ereignet haben. Bei einem weiteren Einbruch in der Wehrstaudenstraße in Karlsfeld zwischen Freitag, 13. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Mehrfamilienhauses im Erdgeschoss auf und durchwühlten die Wohnung. Der genaue Beuteschaden muss erst noch ermittelt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

In beiden Fällen befanden sich die Bewohner mehrere Tage nicht in ihren Wohnungen, deshalb wurden die Einbrüche nicht sofort bemerkt. Die Polizei Dachau bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 08131/561-0 zu melden.