30. August 2018, 22:19 Uhr Zeugen gesucht Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in Vierkirchen ereignet hat. Wie die Dachauer Inspektion mitteilt, war zu dieser Zeit eine 38-jährige Pasenbacherin mit ihrem Citroën auf der Ortsverbindungsstraße von Pasenbach in Richtung Röhrmoos unterwegs, als ein noch unbekannter Autofahrer im Gegenverkehr den vor ihm fahrenden Dacia überholte. Die Fahrerin des Citroën musste stark abbremsen und ruckartig ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit der Fahrerin des Dacia. Der Überholer fuhr weiter, ohne sich um den von ihm verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Weil keine der beiden Fahrerinnen Angaben zum Fahrzeug oder zur Person machen können, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter 08131/56 10 zu melden.