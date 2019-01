28. Januar 2019, 21:47 Uhr Zeugen gesucht Schlägerei am S-Bahnsteig

Polizei sperrt 22-Jährigen ein. 38-Jähriger liegt im Krankenhaus

Ein 22-Jähriger aus Dachau hat einen 38-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg in der Nacht auf Sonntag gegen 0.40 Uhr am Münchner Hauptbahnhof mutmaßlich in einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt und am S-Bahnsteig liegen gelassen. Wie die Bundespolizei berichtet, sahen Zeugen, wie sich die beiden Männer im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs zunächst verbal stritten. Der Streit verlagerte sich weiter hinunter auf den S-Bahnsteig, wo er sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern entwickelte.

Während der 38-Jährige erhebliche Verletzungen davon trug und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden musste, stieg der 22-Jährige in eine S-Bahn und flüchtete. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte ihn die Bundespolizei wenig später am Bahnhof Laim festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Dachauer noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und nach Anordnung der weiteren Haft in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,83 Promille. Der 38-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Augenhöhlenfraktur und muss weiterhin stationär behandelt werden.

Die Bundespolizei München sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalles und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 089/515550111 zu melden.