2. November 2018, 21:44 Uhr Zeugen gesucht Flüchtiger Radfahrer

Die Polizei sucht Zeugen eines Zusammenstoßes zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Ludwig-Ernst-Straße in Dachau. Die Beamten trafen einen 68-jährigen Dachauer an, der zu Protokoll gab, dass er als Fußgänger auf der Trottoir der Ludwig-Ernst-Straße unterwegs war. Auf Höhe der Saazer Straße sei ihm ein Radler entgegen gekommen und hätte ihn angefahren. Der Mann stürzte und erlitt eine Kopfplatzwunde. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Aussage der Polizei kam auch der Radler zu Fall, der dann aber weiterfuhr, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Der Alkotest beim Fußgänger ergab laut Polizei 2,86 Promille. Hinweise nimmt die PI Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 entgegen.