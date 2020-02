In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde laut Polizei durch unbekannte Täter in die beiden Kindergärten in der Eduard-Ziegler-Straße eingebrochen. Aus dem einen Kindergarten wurde dort verwahrtes Bargeld entwendet, beim anderen gingen die Täter leer aus. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/561-0 erbeten.

