12. August 2019, 22:06 Uhr Zeugen gesucht Einbruch in ein Restaurant in Röhrmoos

Unbekannte Täter sind gewaltsam in das Restaurant "Planet Food" in der Phillip-Reis-Straße in Röhrmoos eingedrungen. Wie die Polizei Dachau mitteilt, geschah der Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet. Die Täter hebelten ein Eisengitter weg an einem Fenster weg. Sie erbeuteten Bargeld, nicht ganz 100 Euro, richteten aber Schaden von etwa 1500 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08131/5610.