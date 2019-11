Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Sonntag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Richard-Strauss-Weg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelte der Einbrecher das Küchenfenster der Erdgeschoßwohnung auf und gelangte so ins Innere. Er durchwühlte die Räume, ob er etwas erbeutet hat, ist laut Polizei noch unklar. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Dachau bittet, Zeugen sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.