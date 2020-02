Am Dienstag gegen 6 Uhr fuhr ein 51-jähriger Dachauer mit seinem Pkw die Theodor-Heuss-Straße stadtauswärts und wollte an der Kreuzung Schleißheimer Straße in diese nach links einbiegen. Dabei übersah er eine 48-jährige Fußgängerin aus Dachau, die die Schleißheimer Straße an der Fußgängerampel querte und erfasste die Frau frontal. Die Fußgängerin wurde durch den Anprall verletzt und ins Dachauer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Etwa zur gleichen Zeit überquerte eine 18-jährige Fußgängerin in Karlsfeld die Münchner Straße auf Höhe der Einmündung der Bayernwerkstraße zur Hochstraße hin. Als sie die Fahrbahn fast überquert hatte, wurde sie von einem aus der Hochstraße in die Münchner Straße einbiegenden Pkw an der rechten Körperseite erfasst und zu Boden geschleudert. Zwei Männer stiegen aus und halfen ihr auf die Beine. Anschließend fuhren sie weg. Erst später verspürte die Frau Schmerzen und begab sich in ambulante ärztliche Behandlung. Ein Kennzeichen hat sie sich nicht gemerkt, es soll sich aber um einen weißen Caddy mit blau-roter Firmenaufschrift gehandelt haben. Die Männer waren mittleren Alters mit südländischen Teint.

Gegen 6.45 Uhr wurde in Dachau an der Einmündung der Friedenstraße in die Erich-Ollenhauer-Straße eine 62-jährige Fußgängerin aus Dachau beim Queren an der Fußgängerampel von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fahrer, ein 49-jähriger Dachauer, bog mit seinem Auto von der Friedenstraße nach links in die Erich-Ollenhauer-Straße ein und übersah dabei offensichtlich die Fußgängerin. Diese wurde in das Dachauer Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Schaden. Eventuelle Zeugen mögen sich in allen Fällen bei der Polizei Dachau, Telefon 08131/561-0 melden.