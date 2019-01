14. Januar 2019, 22:01 Uhr Zeugen gesucht Autofahrerin verursacht Unfall und flieht

Ein unbekannte Autofahrerin hat am Freitag zwischen 16 und 17 Uhr einen Opel beschädigt, der in Dachau in der Hochstraße geparkt war. Wie die Polizei berichtet, stieg die Unfallverursacherin aus ihrem Auto aus und begutachtete den erkennbaren Schaden am Opel. Anschließend entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwar gibt es eine Zeugin, aber diese hat weder das Kennzeichen noch den Fahrzeugtyp der Unfallflüchtigen erkennen können. Die Polizei bittet daher, dass sich weitere Zeugen unter Telefon 08141/6120 melden sollen. Der Schaden am Opel beträgt nach polizeilichen Angaben etwa 2500 Euro.