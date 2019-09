Zerstörung in Haimhausen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Stein den Schaukasten des Haimhausener Ortsverbandes der CSU in der Münchner Straße Ecke Sonnenstraße eingeworfen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dachau bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08131 5610 zu melden.