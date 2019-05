3. Mai 2019, 22:05 Uhr Zero Waste Dachau Müllvermeidung im Alltag

Vortrag und Ideenmarkt der Initiative Zero Waste

Aus den Augen, aus dem Sinn - die Reste des Alltags landen in der Tonne. Der Durchschnittsdeutsche verursacht im Jahr 462 Kilogramm Müll. "Wir sind zwar Recyclingweltmeister, aber mit einem faden Beigeschmack", schreibt die Initiative Zero Waste Dachau. "Müll ist allgegenwärtig, in allen Lebensbereichen quillt er uns entgegen: Alufolien, Dosen, Elektroschrott, Gelber Sack, Mikroplastik, Joghurtbecher, Onlinehandel, PET-Flaschen, To-go-Müll, Verbundstoffe."

Doch wie kann der Müllberg bewältigt werden und Abfall - im besten Fall unkompliziert, günstig und zeitsparend - vermieden werden? Sind plastikfreie Alternativen wirklich immer die bessere Variante? Wie viel Aufwand im Alltag ist überhaupt realistisch? Auf Einladung der Dachauer Initiative gibt Manuela Gaßner in ihrem Vortrag "Zero Waste - Täglich ein bisschen weniger Müll" am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus in der Altstadt, Antworten auf diese und weitere Fragen. Die Bloggerin und Autorin eines Nähbuches zur Abfallvermeidung - es enthält beispielsweise eine Anleitung, um Schüsselabdeckungen selbst zu nähen - hat viele praktische Tipps auf Lager. Vor und nach dem Vortrag gibt es einen Ideenmarkt. Dort werden weitere praktische wiederverwendbare Alternativen für den Alltag gezeigt, Besucher können sich über ihre Erfahrungen austauschen. Zudem informiert der Bund Naturschutz über lokale ökologische Auswirkungen.