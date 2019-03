1. März 2019, 22:04 Uhr Zeitgeschichte Kreuzweg am Leitenberg

Der KZ-Friedhof Leitenberg ist seit 1959 ein Friedhof für einen Teil der Opfer des Konzentrationslagers Dachau. Der ursprünglich 1945 von der SS als Massengrab angelegte Gräberort umfasst nach Umbettungen in der Nachkriegszeit die Einzelgräber von 7609 KZ-Häftlingen. Die Katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte lädt zur Teilnahme am Kreuzweg Leitenberg ein. Die Veranstaltung am Sonntag, 10. März, beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Leitenberg.