20. März 2019, 22:05 Uhr Zeitgeschichte Gedenken an die Naziopfer

Das Dachauer Forum bietet eine besondere zeitgeschichtliche Veranstaltung an: Es geht um das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, "Der Weg nach Dachau", und zwar um die vielen Häftlinge des Konzentrationslagers, die aus dem unmittelbaren Umland verschleppt worden sind. Ihren biografischen Spuren folgt die Referentin des Abends, Lili Schlumberger-Dogu. Die Veranstaltung findet am Montag, 25. März, um 20 Uhr in der Grund- und Mittelschule Odelzhausen (Mehrzweckraum) in der Dietenhausener Straße 17 statt und dauert eineinhalb Stunden. Der Abend dient als Vorbereitung auf einen Rundgang, der am 30. März, von 14 bis 16.30 Uhr folgt und von Lili Schlumberger-Dogu geleitet wird. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Eine Anmeldung ist nötig: Theresa Wegele unter Telefon 08134-5371. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Odelzhausen statt.