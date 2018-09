16. September 2018, 22:05 Uhr Zeitgeschichte Ausstellung über berühmte KZ-Häftlinge

Eine Ausstellung im Gesprächsraum der Versöhnungskirche widmet sich von Dienstag, 25. September, an dem Leidensweg prominenter KZ-Häftlinge bis zur Befreiung in Südtirol. Die SS verschleppte mehr als 100 prominente Häftlinge aus 17 verschiedenen Ländern, darunter die Familien der Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944, in den letzten Kriegswochen in Richtung Alpen. Der Leidensweg führte im April 1945 durch das KZ Dachau. Ein Großteil der Geiseln wurde in Niederdorf, in der Nähe des Pragser Wildsees in Südtirol befreit. Die Ausstellung ist bis 24. Oktober montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 12 bis 13 Uhr geöffnet. Eröffnet wird sie am Dienstag, 24. September, um 19.30 Uhr. Berthold Goerdeler, Enkel von Carl Goerdeler, dessen Großmutter und Eltern unter den Geiseln waren, und Heinz H. Niemöller, dessen Vater, Pfarrer Martin Niemöller, ebenfalls zu diesem Transport gehörte werden von ihren Familiengeschichten erzählen. Der Eintritt ist frei.