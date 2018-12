23. Dezember 2018, 21:52 Uhr "Zeit zum Lesen" Herbert Müller liest

Unter dem Motto "Zeit zum Lesen" liest Herbert Müller am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Mittwoch, 26. Dezember, traditionell im Hoftheater Bergkirchen. Heuer hat er sich das Buch "Aus dem Papierkorb der Weltgeschichte" vorgenommen. Hinter den bedeutenden Schlüsselpunkten des Weltgeschehens stehen oft banale Momente und zutiefst menschliche Beweggründe. Aaron Aachen hat in der ganzen Welt kuriose Schriftstücke in Archiven und Privatsammlungen gesucht und in seinem Buch "Aus dem Papierkorb der Weltgeschichte" herausgegeben. Herbert Müller liest aus dieser vogelwilden Mischung mit Originalzitaten von Kaiser Wilhelm II. über Josephine Baker bis hin zu Elvis, Tim Mälzer und zum Hausmeister von Albert Einstein. Der Eintritt kostet 14 Euro, für Senioren 12 Euro und Kinder zahlen nur acht Euro. Karten gibt es unter Telefon 08131/326 400 oder per E-Mail unter mail@hoftheater-bergkirchen.de .