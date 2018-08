8. August 2018, 21:52 Uhr Zehn Jahre Damenchor "Mädels der Frau Mirl" feiern Jubiläum

„Thank You for the Music“: der Damenchor im Pfarrheim in Mitterndorf.

Der Dachauer Damenchor unter Leitung von Anna-Maria Bogner singt zu seinem zehnjährigen Bestehen

Zu seinem zehnjährigen Bestehen hat sich der Dachauer Damenchor unter der Leitung von Anna Maria Bogner am letzten Juliwochenende mit einer Soirée im Pfarrheim in Mitterndorf selbst ein Ständchen gebracht, sehr zur Freude der Besucher im vollbesetzten Saal. Begonnen hatte alles vor zehn Jahren, als ein paar Freundinnen zusammen singen wollten. Eine davon war Claudia Fischer, die mit der Dachauer Sopranistin Anna Maria (Annamirl) Bogner befreundet ist. Auf Nachfrage von Fischer erklärte sich "Annamirl", ausgebildete Opern- und Konzertsängerin sowie Gesangspädagogin, bereit, aus den Damen die nach eigenen Aussagen nicht einmal alle Noten lesen konnten, einen Chor zu formen. Es war die Geburtsstunde des Damenchors - der "Mädels der Frau Mirl".

Was sich im Laufe eines Jahrzehnts so alles ereignet hat, welche Projekte die Frauen gemeinsam angingen, wie viel Bühnenluft sie schnupperten und wie das Repertoire immer vielseitiger wurde, erfuhren die Besucher des Jubiläumskonzerts selbst in eindrucksvoller Weise. Ob etwas Bairisches wie "Hint'n bei der Stadeltür" oder "Veronika der Lenz ist da" von den Comedian Harmonists, ob aus dem Film "Sister Act" "I will follow him", oder "Halleluja" zum Andenken an Leonhard Cohen - die Damen sangen und performten hingebungsvoll. Sogar in französischer Sprache mit "Vois sur ton Chemin" aus dem Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu" oder schwedisch mit "Gabriellas Song" aus dem Film "Wie im Himmel".

"Für alle Menschen, die wir lieben", kündigte Moderatorin Conny Kaiser "What a wonderful World" von Louis Armstrong an, und natürlich durften bei dem Streifzug auch ABBA nicht fehlen. Mit dem Song "Thank you for the Music" bedankten sich die Mädels bei ihrer "Annamirl", die sie als singende Chorleiterin am Klavier begleitete und sowohl die Musik als auch die Lieder selbst arrangierte. Doch erst nach einem gemeinsam gesungenen Lied mit dem Publikum - das ist Tradition bei Konzerten von den "Mädels der Frau Mirl" - war das Jubiläumskonzert zu Ende. Der Applaus nach der professionellen Aufführung zeigte, dass sich die zahlreichen Übungsstunden von Anna-Maria Bogner und ihren "Mädels" gelohnt haben.