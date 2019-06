24. Juni 2019, 21:30 Uhr Zahl der Vögel nimmt ab Stille Gärten

Die Ergebnisse der bundesweiten Vogelzählung für den Landkreis Dachau sind laut einem Experten erschreckend. Kiebitze oder Bergfinken kommen kaum noch vor. Der Grund für den Populationsschwund ist das Insektensterben

Von Dajana Kollig

Dachau - 76 000 Vogelfreunde haben sich an der bundesweiten Aktion "Stunde der Gartenvögel" des Naturschutzbundes Deutschland e.V. (NABU) beteiligt. Die diesjährige Teilnehmerzahl übertraf alle bisherigen Rekorde. Auch in Dachau machten viele begeisterte Hobby-Ornithologen bei der Stunde der Gartenvögel mit. Doch während die Vogelzähler immer mehr werden, sind die Zahlen der Vögel besorgniserregend. "Die Ergebnisse sind ernüchternd", sagt Cyrus Mahmoudi, Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Dachau. Zwar sei die Population der Gartenvögel nicht so drastisch geschrumpft wie die der Feldvögel, die Entwicklung sei dennoch erschreckend, meint der LBV-Vorsitzende.

Pro Garten wurden im Schnitt 34 Vögel beobachtet. Große Schwankungen bei den fünf häufigsten Vogelarten gibt es laut Mahmoudi in den letzten Jahren nicht. Schwarmtiere belegen meist die ersten Plätze. Der Feldsperling ist der am Häufigsten beobachtete Vogel in Dachau, 499 Tiere zählten die Teilnehmer. Die Spatzenpopulation ist im Vergleich zum letzten Jahr um fast zehn Prozent gestiegen. In den Aufzeichnung weisen zwar alle Vogelarten einen Zuwachs auf. Doch trotz der augenscheinlichen Verbesserung der Vogelzahlen werden die meisten Gartenvögel immer weniger. Rein faktisch gebe es keinen Unterschied zum letzten Jahr, was die Situation der Tiere betreffe, meint Mahmoudi. Der Anstieg ist laut ihm bedingt durch die erhöhten Teilnehmerzahlen und die günstigen klimatischen Bedingungen Anfang des Jahres. Durch die warmen Temperaturen konnten viele Vögel ihre erste Brut bereits abschließen, die Zahlen der Jungvögel fließen in die Zählungen mit ein. Doch für eine wirkliche Veränderung der Lebensbedingungen der Vögel müsste sich deutlich mehr verändern.

Als besonders enttäuschend empfindet Mahmoudi die Kiebitzzahlen. Gerade einmal ein Tier wurde gesichtet. Auch Arten wie der Bergfink sind mittlerweile zur Seltenheit geworden. Grund für den Populationsschwund ist das Insektensterben. Den Vögeln geht die Nahrung aus. Deswegen sind Insektenfresser weitaus schlimmer von dem Artensterben betroffen als andere Vogelarten. Außerdem sorgte bei den Amseln ein Virus für eine starke Dezimierung der Bestände. Auch die Dürre im letzten Sommer hat die Lebensbedingungen für die Vögel nochmals zusätzlich verschlechtert, da bei der Trockenheit noch weniger Insekten schlüpfen. Generell sind die extremen Wetterlagen Gift für die Vogelpopulation.

Mahmoudi geht davon aus, dass die Zahlen im Laufe des Jahres noch einmal zurückgehen werden. Derzeit gebe es noch relativ gute Lebensbedingungen für die meisten Vogelarten. Noch habe keine Ernte stattgefunden, das Nahrungsangebot ist also bis dato gut.

Jedes zweite Maiwochenende organisiert der Naturschutzbund Deutschland die "Stunde der Gartenvögel". Bei dieser Aktion zählen und bestimmen die Teilnehmer Vögel in ihren Gärten und Parks. Hierdurch soll auf das Aussterben vieler Vogelarten aufmerksam gemacht werden. Seit Jahren beteiligen sich mehr und mehr Menschen an der bundesweiten Vogelzählung. Mahmoudi führt das auf den Trend zur Nachhaltigkeit zurück, der sich auch in anderen Lebensbereichen zeige. Das Interesse an Naturthemen werde immer größer, sagt er.

Der Dachauer Vorsitzende des LBV hält solche Zählungen für extrem wichtig. Da fundierte Untersuchungen vom Staat nicht mehr finanziert werden, sei man auf diese Zahlen angewiesen, um die Populationsentwicklung skizzieren zu können. Ergebnisse solcher Projekte sind laut Mahmoudi auch nur dann sinnvoll, wenn sie flächendeckend durchgeführt werden. Nur so sind Vergleiche möglich. In den Nachbarschaftslandkreisen von Dachau sind die Zahlen vergleichbar, die häufigsten fünf Vogelarten sind fast überall identisch.

Mahmoudi kämpft weiter für eine Verbesserung der Lebensbedingungen für die Vögel. Er bewertet die Entwicklung dahingehend gut, dass langsam ein Umdenken der Menschen stattfinde. Der Trend gehe hin zum Umweltschutz. Trotzdem müsse sich noch Vieles verändern, bis die Lebensbedingungen für die Piepmatze wieder erträglich sind.