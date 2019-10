Wer Freude am Schreiben und Lesen hat, sollte im Schreibklub der Caritas Dachau im Treffpunkt 50 plus vorbeischauen. In dem Workshop tragen die Teilnehmer ihre Gedichte und Geschichten vor und lassen sie besprechen - in einer angenehmen Atmosphäre. Niemand muss also Angst vor unerbittlicher Kritik haben. Buchautor Michael Böhm und Ingeborg Blümner stehen mit Rat und Hilfe zur Seite. Das Caritas-Zentrum liegt in der Landsberger Straße 11. Der Workshop findet jeden zweiten Donnerstag von zehn bis 12 Uhr im Raum 105 statt. Die Gebühr beträgt jeweils drei Euro. Anmeldung: 08131/298 1150.