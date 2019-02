6. Februar 2019, 21:52 Uhr Workshop mit Anmeldung Landschaften malen

Die Neue Galerie Dachau bietet am Samstag, 9. Februar, einen künstlerischen Workshop an. Die Teilnehmer des Workshops schauen sich eine Auswahl von Landschaftsbildern aus der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende sowie moderne Interpretationen des Sujets an, um dann mit den Mitteln der Malerei und der Technik der Collage jeweils ein eigenes Landschaftsbild zu schaffen. Anmeldung bis Freitag unter Telefon 08131/5675-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de. Beginn der dreistündigen Veranstaltung ist um 14 Uhr.