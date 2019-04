3. April 2019, 22:14 Uhr Workshop Einfach mal lostanzen

Einfach mal loslassen, frei sein und Spaß haben? Bei einem Tanz-Workshop in den Osterferien ist man da genau an der richtigen Adresse. Gemeinsam lernen Kinder von acht bis zwölf Jahren, den Körper durch freien Tanz mit Elementen aus dem Ballett und Jazz, modernen Tanz und Improvisation kennen und entwickeln eine kleine Choreografie. Die Veranstaltung "Tanz mal d'rüber nach" findet am Samstag, 13. April, und Sonntag, 14. April, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr im Gymnastikraum der SpVgg Röhrmoos statt. Anmelden kann man sich bis Dienstag, 9. April, bei der Volkshochschule Röhrmoos unter Telefon 08139/994138 oder per Mail an bildung@vhs-roehrmoos.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vhs-roehrmoos.de.