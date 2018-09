13. September 2018, 22:20 Uhr Wohnen und Kinderbetreuung Dachauer SPD informiert über Wahlprogramm

Im Landtagswahlkampf sammelt die SPD Unterschriften für ein Volksbegehren mit dem Titel "Stoppt den Pflegenotstand". Gesetzlich soll ein Personal-Patienten-Schlüssel vorgeschrieben werden.

An einem Infostand informieren die Sozialdemokraten am Samstag, 15. September, in Dachau über ihr Wahlprogramm, darunter: bezahlbares Wohnen, verlässliche kostenfreie Kinderbetreuung, kostenloses Bildungsticket für Auszubildende und Senioren. Mehr Infos zu den Themen am Infostand. Von 9.30 Uhr bis 12. 30 Uhr wird die SPD vor der Drogerie in der Münchner Straße anzutreffen sein.