28. Januar 2019, 21:47 Uhr Wirtshaus schließt Vorerst letztes Nachmittagscafé

Abschiedsstimmung in Erdweg: An diesem Dienstag öffnet das Wirtshaus in Erdweg mit dem Gastwirtsehepaar Ekl zum letzten Mal das Nachmittags-Café für die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Erdweg und interessierte Gäste. Die Pächter ziehen sich zum Monatsende zurück. Im Februar und März ist das Nachmittags-Café, das üblicherweise immer am letzten Dienstag im Montag stattfindet, dann erst einmal geschlossen.