19. August 2019, 21:31 Uhr Wirtshaus Erdweg Nachmittags-Café findet wieder statt

Die neue Wirtin des Wirtshauses in Erdweg bietet ab Donnerstag, 29. August, wieder das Nachmittags-Café in der Gaststätte an. Die Veranstaltung findet fortan nicht mehr wie bisher am Dienstag, sondern immer am letzten Donnerstag im Monat ab 14 Uhr statt. "Die Wirtin freut sich auf die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Erdweg und auch über Gäste der näheren und weiteren Umgebung", heißt es in einer Pressemitteilung. Es gebe eine kleine Kuchenauswahl an und Gerichte von der üblichen Speisekarte. Nachdem das Nachmittags-Café einige Monate bedingt durch den Pächterwechsel nicht stattgefunden hat, werde es Zeit, dass wieder die Möglichkeit zum gemütlichen Austausch angeboten werde. Die Termine für die nächsten Monate sind 26. September, 31. Oktober und 28. November. Und im kommenden Jahr findet das Nachmittags-Café im Wirtshaus am 30. Januar und am 27. Februar statt.