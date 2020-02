Die Gemeinde Schwabhausen nutzt in erheblichem Umfang Erdwärme. Gewonnen wird diese über ein Kollektorenfeld am Rande des Sportgeländes. Beheizt werden damit sowohl die Schule wie auch die beiden Kinderhäuser, der Bauhof und das Feuerwehrhaus. Gesicherte Erkenntnisse allerdings, welche Temperaturen tatsächlich erreicht werden und in welchem Umfang noch Kapazitäten für die Beheizung weiterer Gebäude frei wären, liegen nicht vor. Um zumindest einen groben Überblick zu bekommen, wurden vor rund einem Jahr Messpunkte an Vor- und Rücklaufthermometern der Soleleitung und der Hauptwärmepumpe im Schulgebäude eingerichtet.

Um gesicherte Angaben zur Wirtschaftlichkeit des Erdkollektorenfelds zu erhalten, wie sie von Gemeinderat Thomas Böswirth (CSU) beantragt wurden, müssten allerdings die Temperaturen direkt an der Soleleitung und am Kollektorenfeld gemessen und hierfür entsprechende Messstellen eingerichtet werden. Das aber, erklärte Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, sei teuer. Für den Einbau der Messstellen ins Rohrleitungsnetz und die damit verbundene Entleerung und Wiederbefüllung der Leitungen müsse nach Auskunft eines Ingenieurbüros mit rund 7300 Euro gerechnet werden. Selbst mit zusätzlichen Messstellen bekomme man wohl "keine ultimativen Aussagen", sagt Baumgartner. Der Rat entschied deshalb, fürs Erste auf die Einrichtung solcher Messpunkte zu verzichten. Die vorerst wichtigste Frage in diesem Zusammenhang sei die, ob die Kapazität der Anlage ausreichen werde, um auch den geplanten Anbau der Sporthalle zu beheizen. Bürgermeister Baumgartner und Sachbearbeiter Daniel Aschbichler bestätigten beide, dass dies aller Voraussicht nach möglich sein werde. Nach der Fertigstellung des Anbaus soll als zweiter Schritt die Renovierung der vorhandenen Sporthalle folgen. Sie wäre mit zusätzlichem Wärmebedarf verbunden. Verschiedene Ratsmitglieder warfen deshalb die Frage auf, ob nicht schon im Vorfeld eine Erweiterung des Kollektorenfelds sinnvoll wäre. Auch in diesem Punkt aber will man vorerst abwarten, wie sich die Leistung des Systems künftig entwickelt.

Noch unklar ist, wann tatsächlich mit den Arbeiten für den Hallenanbau begonnen werden kann. Noch stehen Aussagen des Finanzamts Freising zu steuerlichen Fragen aus, die mit der möglichen Rückholung der bei der Baumaßnahme anfallenden Mehrwertsteuer und der dann erforderlichen Erhebung eines "Nutzungsentgelts" für die Hallennutzung in Zusammenhang stehen. Die verbindliche Beantwortung dieser Fragen war zwar für den Oktober zugesagt, ist bislang aber noch nicht bei der Gemeinde eingegangen. Josef Baumgartner hofft dennoch, dass mit den Arbeiten noch in seiner Amtszeit begonnen werden kann.