Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dachau ist im Urlaubsmonat August leicht angestiegen. Wie die zuständige Arbeitsagentur in Freising mitteilt, waren 1709 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, darunter 295 junge Menschen unter 25 Jahren. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl um 164 Personen an. Im Vergleich zum August 2018 waren es aber 196 Arbeitslose weniger. Dies entspricht einem Rückgang um 10,3 Prozent. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in der Arbeitslosenquote wider. Im August 2019 errechnete sich für den Dachauer Landkreis eine Quote von 1,9 Prozent, vor einem Jahr waren es noch 2,1 Prozent. Im August 2019 meldeten sich 731 Personen neu arbeitslos, dagegen konnten 563 Dachauer ihre Arbeitslosigkeit beenden.

197 Stellenangebote gingen im August beim Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur ein. Damit befanden sich insgesamt 1061 Angebote im Stellenpool. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2018 wurden der Arbeitsagentur 532 offene Ausbildungsplätze gemeldet. Im August waren davon noch 223 Stellen unbesetzt. 626 Jugendliche, die eine Ausbildung suchen, nahmen in diesem Zeitraum das Beratungsangebot der Arbeitsagentur wahr. Davon haben mittlerweile 539 junge Menschen einen Job gefunden.

Die Zahl der Arbeitslosen in den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding und Freising ist im Vergleich zum Vormonat um 673 Personen gestiegen. Im August 2019 waren somit insgesamt 7272 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Damit erhöhte sich die Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent im Juli auf 2,0 Prozent im August. Für Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising, die auch für den Landkreis Dachau zuständig ist, sind die neuesten Zahlen jedoch kein Grund zur Beunruhigung: "Jedes Jahr steigt die Arbeitslosigkeit während der Sommermonate saisonbedingt leicht an. Das liegt zum einen daran, dass auch in den Personalbüros der Unternehmen Urlaub gemacht wird. Zum anderen melden sich viele junge Menschen gerade im August bei uns, die nach Ende ihrer Schul- oder Berufsausbildung keinen nahtlosen beruflichen Anschluss finden konnten. Entsprechend stieg die Jugendarbeitslosigkeit im August wie auch im Vormonat kurzfristig weiter an."