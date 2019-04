2. April 2019, 21:49 Uhr Wirtschaft im Landkreis Weniger Firmengründungen

Die Existenzgründerzahlen im Landkreis Dachau sind im vergangenen Jahr gesunken. Das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern mit. Insgesamt meldeten 2018 1249 Personen ein Gewerbe an, ein Minus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den Firmenneugründungen mit 1163 Fällen verzeichnete die IHK einen Rückgang um 3,8 Prozent. Erfreulich sieht es hingegeben bei den Betriebsübergaben an einen Nachfolger aus: Hier stieg die Zahl mehr als deutlich von 58 auf 86 Fälle. Die IHK führt den Rückgang in erster Linie auf die weiterhin gute Arbeitsmarktsituation im Landkreis zurück.