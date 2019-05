6. Mai 2019, 21:56 Uhr "Wir" lädt ein Lebensqualität in Dachau

Der Verein "Wir" veranstaltet seinen ersten Themenabend in der Reihe "Lebensqualität in Dachau" am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Adolf-Hölzl-Haus. "Wir" steht für "Heimat, Werte und Zukunft". Zur Diskussion stehen Themen wie die Entwicklung der Siedlung und des Verkehrs in Dachau Ost und die damit verbundenen Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger. Außerdem sollen in der anschließenden Diskussion Lösungsvorschläge erarbeitet und gesammelt werden.