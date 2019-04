29. April 2019, 21:23 Uhr "Wir in Bayern" Indersdorfer Konditorin beim BR

Die Indersdorfer Konditorin Carola Deichl tritt an diesem Dienstag, 30. April, beim Heimatmagazin "Wir in Bayern" des BR auf. Sie präsentiert ihr Rezept für eine raffinierte Pistazien-Himbeer-Tarte. Wie die fruchtig-nussige Kreation mit Pistazien-Frangipan, Himbeermousse, Dekor aus Pistazienchips und grünem Biskuit gelingt, erfahren die Zuschauer in der Sendung, die um 16.15 Uhr beginnt. Das Heimatmagazin "Wir in Bayern" sendet von Montag bis Freitag faszinierende Geschichten aus und über Bayern.