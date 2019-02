7. Februar 2019, 22:10 Uhr Winterdienst Rutschpartie

Nicht überall in Dachau klappt es mit dem Räumen und Streuen. Gefährlich ist es vor allem in Nebenstraßen oder zum Beispiel auf der Amperbrücke. Aufs Glatteis begibt sich die Stadt deshalb nicht. Die Haftung ist lax geregelt

Von Viktoria Großmann, Dachau

Der Bauhof der Stadt Dachau ist zufrieden mit den privaten Firmen, die derzeit die Stadt beim Winterdienst unterstützten. 37 Mitarbeiter sind in mehreren Schichten unterwegs, um die Straßen vom Schnee frei zu halten. Angestellte von Privatfirmen arbeiten bis Mitternacht, um für die Busse die Straßen frei zu räumen. Zwischen vier Uhr morgens und Mitternacht wird also geräumt, eine Schicht dauert bis zu zehn Stunden. Mitten in der Nacht um zwei ist der Schichtleiter unterwegs auf Kontrollfahrt, stellt die Schneehöhe und den Grad der Glätte fest.

Die Stadt ist für die Fahrbahn zuständig, die Privatanlieger für die Gehwege. Auf ihrer Homepage weist die Stadt die Bürger auf ihre Räum- und Streupflicht hin. Von 7 Uhr an und an Sonntagen von 8 Uhr und bis abends um 20 Uhr müssen die Wege am eigenen Grundstück frei geräumt und gestreut werden. Das klappt etwa an der Martin-HuberStraße oder auch an Münchner Straße, wo viele Leute unterwegs sind, recht gut. Sofern es sich um Straßenabschnitte an Privatwegen handelt. Zwischendrin gibt es Eisplatten und Rutschbahnen, die etwa das Überqueren der Amper-Brücke in den letzten Tagen zu Fuß fast unmöglich machten. Auch auf dem Gehweg an der Münchner Straße gab es solche vereisten Abschnitte. Die Fahrradstraße neben der Schleißheimer Straße ist derzeit ebenfalls nicht ungefährlich. Neben freien Abschnitten sind einige Stellen vereist.

Vereiste und schlecht geräumte Gehwege sind auch rund um die Schulen auf der Thoma-Wiese in Dachau zu finden. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Bauhof und Bauamtsleiter beteuern, auch die Radwege würden geräumt. Allerdings seien Fahrbahnverengungen unvermeidbar. Denn irgendwo müssen Schnee und Eis hin. Oft haben Radfahrer, deren Wege in der Mitte zwischen Fußweg und Fahrbahn verlaufen, das Nachsehen. Wie wichtig es ist, schnell zu reagieren und den richtigen Zeitpunkt beim Räumen nicht zu verpassen, zeigt das Beispiel Amperbrücke. Der Mitarbeiter, der am Montag den Fußweg über die Brücke an der Martin-Huber-Straße räumen sollte, fiel aus. Der Schnee wurde festgetreten und gefror zu einer festen Eisschicht. Danach hätte es der Bauhof mit Salz versucht, doch wegen der besonders nachts wieder sinkenden Temperaturen habe das wenig gebracht, erklärt Bauamtsleiter Moritz Reinhold. Nicht so einfach der Winterdienst. Dabei darf die Stadt Salz und Sole benutzen. Private Anlieger müssen sich auf Split, Sand oder Sägespäne beschränken.

Während die Vorschriften für Privatleute streng und eindeutig sind und diese für Unfälle auch haftbar gemacht werden, erscheinen die Winterdienstregeln für Kommunen ziemlich lax. "Nach ihrer Leistungsfähigkeit", heißt es im bayerischen Straßen- und Wegegesetz, sollen die Gemeinden reinigen, von Schnee räumen und "die Gehbahnen bei Glätte streuen, wenn das dringend erforderlich ist".

Das klingt nach sehr viel Auslegungsspielraum und tatsächlich hatten in der Vergangenheit Menschen, die Kommunen verklagen wollten, wenig Erfolg. So wurde in Urteilen auf die eigene Verantwortung der Fußgänger verwiesen, darauf, dass Kommunen ein gewisser Zeitraum zusteht, in dem sie das Räumen erledigen können und das durften sie dann in der Regel auch so tun, wie es ihnen angemessen erschien.

Die Fahrradstraße parallel zur Schleißheimer Straße sieht relativ gefährlich aus und ähnelt einem Eis-Parcour. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Unterschiede gibt es auch in der Priorisierung der Straßen. So sind Münchner Straße und Martin-Huber-Straße Hauptverkehrsstraßen. Nicht aber die kleineren Wege und Stichstraßen, die von der Würmstraße abgehen. Nach diesen fragte Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky in der jüngsten Verkehrsausschusssitzung. Die kleineren Straßen werden demnach eher unzuverlässig geräumt. Während durch einige ein Räumfahrzeug fuhr, wurde eine andere offenbar vergessen. Die im Ausschuss anwesenden Bauhofmitarbeiter hatten erklärt, wichtige Straßen gingen vor. Zudem gebe es eine Anweisung an alle Räumfahrzeugfahrer, die Schaufel immer unten zu lassen und überall, wo sie entlang fahren, auch zu räumen. Es sind allerdings auch Räumfahrzeuge unterwegs, die von Firmen privat beauftragt wurden.