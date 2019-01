7. Januar 2019, 21:50 Uhr Winterdienst Dem Schnee auf der Spur

Schon mitten in der Nacht machen sich Späher des Landkreis-Bauhofs auf den Weg, um in diesen Wintertagen die Gefahrenstellen auf den Straßen auszumachen. Die Räumkommandos arbeiten am Anschlag

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Nachts gegen 2.30 Uhr, wenn die meisten Menschen noch schlafen, sind Schneespäher in diesen Tagen schon auf den Straßen im Landkreis unterwegs. Sie fahren vor allem die Gefahrenstellen ab und beobachten das Wetter. Wo liegt besonders viel Schnee? Wo hat der Wind ganze Dünen auf die Straße geweht? Anschließend informieren sie die Kollegen in den Bauhöfen der Kommunen, die Rufbereitschaft haben. Gegen 3 Uhr starten diese bei Bedarf die Maschinen und schwärmen aus. Sie räumen weg, was vom Himmel fällt und liegen bleibt. Und da es derzeit ziemlich viel schneit, beginnt ihr Dienst früher und endet später als sonst.

Der Schnee hat Bayern am Wochenende in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Ski- und Snowboardfahrer sowie viele Kinder freuen sich über das viele Weiß. Doch für die Mitarbeiter der gemeindlichen Bauhöfe bedeutet der Wintereinbruch vor allem Stress. Sie arbeiten derzeit am Anschlag. Sie sind verantwortlich dafür, dass die Straßen im Landkreis Dachau befahrbar sind, damit die Menschen frühmorgens zur Arbeit oder in die Schule oder abends nach Hause kommen. Deshalb haben die Bauhöfe auf Schichtbetrieb umgestellt. Während die einen Kollegen Pause machen, sind die anderen im Einsatz. Am vergangenen Wochenende war das Räumkommando täglich etwa zwischen 3 und 23 Uhr unterwegs und hat die Straßen vom Schnee befreit. "Das geht an die Substanz. Da kommst du total aus dem Rhythmus", sagt Michael Eberhardt.

Ein Räumfahrzeug steht unter einem Streusalzsilo des Dachauer Bauhofes und wird befüllt. (Foto: Toni Heigl)

Er leitet den Bauhof in Markt Indersdorf. Er und seine acht Mitarbeiter müssen sich um etwa 150 Kilometer Straße kümmern. Dafür sind sie mit vier Fahrzeugen unterwegs, zudem fährt ein Auto eines externen Räumdienstes. Eberhardt schätzt, dass an Tagen wie am Wochenende er und sein Team etwa 15 Tonnen Salz auf den Asphalt pfeffern. Bei dauerhaftem Schneefall werde der Schnee irgendwann richtig schwer, was insbesondere innerhalb der Ortschaften zu einem Problem werde, sagt er. "Das ist zwar gut, wenn man einen Schneemann bauen will, aber auf dem Gehweg eher schlecht."

In der Gemeinde Karlsfeld sind momentan 26 Mitarbeiter im Winterdienst. Sie haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich wochenweise mit der Rufbereitschaft abwechseln. Der Fuhrpark besteht aus sieben Räumfahrzeugen. Es gibt aber auch kleinere Gerätschaften, welche die Fußtrupps benutzen, um Gehwege und Bushaltestellen frei zu schippen. Auch zwei Fremdfirmen hat die Gemeinde engagiert. Am häufigsten sei die "Buslinie" draußen, sagt der stellvertretende Bauhofleiter Wolfgang Keller. Das sind die Straßen, auf denen viele Busse verkehren. Tage wie am vergangenen Wochenende seien glücklicherweise eher die Ausnahme, sagt Keller. Und auch der Stress halte sich in Karlsfeld in Grenzen. "Die Mitarbeiter sind sehr motiviert." Schließlich sei der Winterdienst auch eine Abwechslung von der alltäglichen Arbeit.

Auch die Bauhofmitarbeiter in Dachau sind täglich im Einsatz, um die Straßen von Schnee zu befreien (Foto: Toni Heigl)

In den kommenden Tagen soll es immer mal wieder schneien. Die Bauhöfe sind darauf vorbereitet und haben genügend Streusalz gelagert. Die Halle des Bauhofes für den Landkreis fasst 1000 Tonnen Salz. 600 Tonnen seien noch da, 100 weitere bestellt, sagt Torsten Kohlmann, Sachgebietsleiter für den Bauhof, wo 16 Mitarbeiter im Früh- und Spätschichtbetrieb arbeiten, um 155 Kreisstraßenkilometer einigermaßen schneefrei zu halten. Drei- bis vier Räumvorgänge pro Tag hätten seine Kollegen dafür am Wochenende gefahren. Der Dienst sei schon anstrengend, sagt er. "Das ist auch nicht ohne, die Fahrzeuge zu fahren." Schließlich müsse man einerseits auf den Verkehr, andererseits auf den Pflug achten.

Das sieht auch Michael Eberhardt vom Markt Indersdorfer Bauhof so. Durch den Schnee würden die Augen ständig geblitzt, sagt er. Zudem sei es teilweise sehr schwierig, die Lkw durch Siedlungen zu manövrieren. Vor diesem Hintergrund appelliert er an die Menschen: "Wenn es schneit, sollte man sich ein bisschen Gedanken machen, wie man in der Siedlung parkt." Er wünscht sich etwas mehr Rücksicht, aber auch Verständnis, wenn sich Schneeberge am Straßenrand auftun. "Wir machen das ja nicht zum Fleiß."

Auch sein Karlsfelder Kollege Wolfgang Keller kennt die Problematik. Teilweise könne man mit den großen Fahrzeugen nicht mehr in die Siedlungen hineinfahren, sagt er. Auch er hätte gern, dass manche Menschen mehr Verständnis für die Arbeit des Räumdienstes zeigen würden. Schließlich sei der Aufschrei groß, wenn die Straßen nicht geräumt werden.

Zwischen 23 und 3 Uhr ruhen die Fahrzeuge in den Bauhöfen, solange bis die Späher eine neuralgische Stelle melden. Dann müssen die Bauhofmitarbeiter raus auf die Piste. Während sie zur Arbeit fahren, müssen sie sehr vorsichtig sein. Noch liegt dann Schnee auf den Straßen.