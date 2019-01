13. Januar 2019, 21:43 Uhr Winter in Bayern Schneeräumen in Miesbach

Das ganze Wochenende waren Dachauer Helfer im Einsatz

Ehrenamtliche aus dem Landkreis Dachau waren am Wochenende im Schneeräum-Einsatz im Oberland. Mehr als 110 Einsatzkräfte unterstützten ihre Kollegen im Landkreis Miesbach. Darunter auch der Bürgermeister von Hebertshausen, Richard Reischl. Er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hebertshausen. Am Samstag rückten zudem 20 Mitglieder des Technischen Hilfswerks aus. Landrat Stefan Löwl (CSU) besuchte am Sonntag die Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz in der Tegernseer Gegend und packte selbst mit an. Auf Einladung seines Landratskollegen Wolfgang Rzehak (Grüne) nahm Löwl an einer Lagebesprechung im Miesbacher Landratsamt teil, wie Löwl auf Facebook mitteilt. Er habe dabei die "Krisenorganisation sowie die aktuellen Herausforderungen und Maßnahmen kennen" gelernt. Die Schneemengen, ob am Straßenrand oder auf den Dächern seien enorm, die Tautemperaturen sowie der einsetzende Regen machen den Schnee schwerer und damit problematischer.

Bereits am frühen Freitagmorgen hatten sich Helfer mit 20 Fahrzeugen auf den Weg in den Landkreis Miesbach gemacht und dort etwa Dächer vom Schnee befreit. Im Landkreis Miesbach war wegen der Schneemengen der Katastrophenfall ausgerufen worden.