5. Juli 2019, 22:07 Uhr Willibaldritt in Jesenwang Einmalig in Europa

An diesem Wochenende findet der Willibaldritt in Jesenwang statt

Zum 297. Mal findet am Sonntag, 7. Juli, in Jesenwang der Willibaldritt statt, mit dem jedes Jahr wieder ein Gelöbnis erneuert wird. Die Tradition des Willibaldritts geht auf das Jahr 1712 zurück, als die Jesenwanger wegen einer grassierenden, vor allem für Pferde gefährlichen Seuche den Heiligen Willibald um Hilfe baten. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr auch die Edelweiß-Kapelle aus dem Sulzemooser Ortsteil Einsbach mitwirken und nach der Pferdesegnung neben anderen Kapellen im Biergarten aufspielen.

Der Freundeskreis St. Willibald e.V. und die Gemeinde Jesenwang erwarten zu dieser weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Brauchtumsveranstaltung mehr als 300 Reiter mit ihren herausgeputzten Pferden vieler Rassen, Tausende Zuschauer und viel Prominenz. Auch etwa zehn bis zwölf Reiter aus dem Landkreis Dachau sind jedes Jahr dabei. Mehrere Musikkapellen und eine historische Darstellung des Heiligen Willibald mit Bruder Wunibald und Schwester Walburga begleiten den Festzug. Kutschengespanne und Truhenwagen, auf denen Ministranten, Senioren und Honoratioren Platz nehmen, reihen sich ebenso ein wie der prächtige Fahnenwagen der Ortsvereine. Höhepunkt der Willibaldritts ist der Durchritt durch die Kirche nach der Segnung am Nordportal, der für Ross und Reiter eine besondere Herausforderung bedeutet. Er gilt als einmalig in Europa.

In der Kirche, die direkt auf dem Damm der alten Römerstraße von Augsburg nach Salzburg steht und unter Abt Jodok vom Kloster Fürstenfeld 1478 errichtet wurde, erstrahlt nach einer umfassenden Restaurierung das Votivbild in neuem Glanz, auf dem der Grund für den Willibaldritt festgehalten ist.

Um 13.30 Uhr startet der Willibaldritt am Jesenwanger Gemeinschaftshaus und führt an der Pfarrkirche St. Michael vorbei über die Römerstraße zur Willibaldkirche. Aufstellung erfolgt von 13 Uhr an. Vor der Segnung der Pferde und dem Durchritt, wird am Kastanienhain neben der Kirche an das Gelöbnis erinnert. Der Willibaldtag beginnt bereits um acht Uhr mit einem Wallfahrergottesdienst in der Willibaldkirche für Pilgergruppen aus den Nachbargemeinden. Um zehn Uhr wird in der Willibaldkirche ein Votivamt gefeiert. In einem Biergarten können sich Teilnehmer und Besucher unter Kastanien erholen und stärken. Die Teilnahme mit Pferd wird durch einen Stempel bestätigt. Den Teilnehmernachweis gibt es vor dem Umritt im Aufstellungsbereich vor dem Gebäude der Volksbank. Reiter und Gespannführer, die zehn, 20 oder 25 Mal am Willibaldritt teilgenommen haben, werden besonders geehrt.