12. März 2019, 21:50 Uhr Wichtiger Schritt Der Wille zählt

Caritas Dachau informiert über private Vorsorge

Vorsorge ist wichtig. Wer etwa nach einem Unfall oder durch eine Krankheit keine eigenen Entscheidungen mehr fällen kann, ist auf seine Angehörigen und deren Urteilsvermögen angewiesen. Um in solchen Fällen seinen Willen erfüllt zu bekommen, sind eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht sowie ein Testament nötig. Zu diesem Thema bietet die Caritas zwei Informationsveranstaltungen an. Die erste findet am Dienstag, 26. März um 16 Uhr unter dem Motto "Ihr Wille zählt! Worauf es bei der persönlichen Vorsorge ankommt" statt. Mit dabei ist Sabine Petri aus dem Ethikrat der Caritas München und Freising. Die zweite Veranstaltung ist am Dienstag, 2. April, ebenfalls um 16 Uhr. Referent ist Ernst Burgmair, ein unabhängiger Fachanwalt für Erbrecht aus Dachau. Es geht um das Thema "Ein gültiges Testament verfassen: Was ist zu beachten?" Veranstaltungsort ist jeweils die Cafeteria des Caritas-Zentrums Dachau, Landsberger Straße 11.

Darüber hinaus bietet die Caritas einen Ratgeber zum Thema Vorsorge und Nachlassgestaltung an. Anmeldungen zu den Veranstaltungen und Bestellungen der Ratgeber sind möglich per E-Mail an maria.beyer-dick@caritasmuenchen.de oder per Telefon (08131) 2981140. Sämtliche Angebote sind kostenlos.

Die Caritas weist außerdem auf die Möglichkeit hin mit dem eigenen Testament oder durch ein Vermächtnis Gutes zu tun. Wer möchte kann beispielsweise bedürftigen Kindern und Familien sowie Menschen mit Behinderung helfen oder sich für ein würdiges Leben im Alter einsetzen. "Wir unterstützen sie gerne. Wichtig ist uns dabei, dass ihr Wille zählt", betont Heidi Schaitl, Kreisgeschäftsführerin der Caritas Dachau.