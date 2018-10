19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Wettbewerb Haimhausen vor der Linse

Der Haimhausener Kulturkreis veranstaltet einen Fotowettbewerb mit Prämierung der drei besten Fotos zu Haimhausen und anschließender Ausstellung in der Kulturkneipe sowie im Sitzungssaal der Gemeinde. Jeder darf mitmachen, der Interesse an Fotografie hat, auch Handyaufnahmen sind erlaubt. Abgabetermin ist Mittwoch, 24. Oktober, von 18 Uhr an in der Kulturkneipe.

Es dürfen bis zu drei Fotos als Vergrößerung abgegeben werden, maximal 60 mal 40 Zentimeter Außenformat im Rahmen, hängefertig mit Aufhänger sowie Namen und Ort der Aufnahme versehen. Es können auch mehrere Fotos pro Rahmen präsentiert werden. Mit der Abgabe der Bilder sichern die Wettbewerbsteilnehmer zu, dass ihre Bilder für Zwecke des Fotowettbewerbs genutzt werden dürfen und sie die Urheber der Arbeiten sind.

Die Teilnehmer müssen zudem das Einverständnis abgebildeter Personen für eine Ausstellung der Fotos eingeholt haben. Für Bilder, die zum Kauf angeboten werden sollen, ist ein Preisvorschlag abzugeben. Bei Verkauf der Fotos gehen 20 Prozent Provision an den Haimhausener Kulturkreis. Die Preise für die drei besten abgegebenen Fotos sind 150, 100 und 50 Euro. Die Vernissage findet am Samstag, 17. November, in der Kulturkneipe statt.