23. November 2018, 22:01 Uhr Wettbewerb Große Bühne für kleine Leseratten

In Zusammenarbeit mit der Grund- und Mittelschule Hebertshausen veranstaltet der Rotary Club Dachau am Samstag um 14 Uhr in Hebertshausen (Am Weinberg 6) einen Lesewettbewerb. Teilnehmen werden 24 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen aus zwölf Grundschulen im Landkreis. Als Preise wird Bürgermeister Richard Reischl (CSU) rund einhundert Bücher verteilen. Die Veranstaltung ist öffentlich, Besucher sind willkommen.