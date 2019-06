5. Juni 2019, 22:17 Uhr Wettbewerb Dritter Platz für englisches Hörspiel

Das Josef-Effner-Gymnasium war in diesem Jahr nicht nur Austragungsort des bundesweiten Wettbewerbs für Fremdsprachen, sondern konnte mit seinem Beitrag auch den dritten Platz erobern. Die Neuntklässlerinnen Julia König, Hoang Yen-Nghi Nguyen und Jasmin Wenus hatten unter dem Titel "Just an ordinary story" gemeinsam ein Hörspiel auf Englisch produziert, das die Jury aus Schülern und Experten überzeugte. Kultusminister und diesjähriger Schirmherr der Veranstaltung, Michael Piazolo (FW), ehrte die Gewinnerinnen am Mittwochvormittag in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München.