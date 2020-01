Schon eine Stunde vor dem ersten Böllerschuss war der Rekord perfekt: Etwa 730 Menschen hatten sich für den Silvesterlauf der Gemeinde Pfaffenhofen angemeldet - so viele wie noch nie im Oberen Glonntal. In den Vorjahren hatten noch nie mehr als 590 Hobbysportlerinnen und Hobbysportler den Weg in die kleinste Landkreisgemeinde gefunden. "Den Leuten gefällt's offenbar bei uns", freute sich Pfaffenhofens Bürgermeister Helmut Zech (CSU). Seine Freude hat ganz praktische Gründe: Die kleine Kommune organisiert die Veranstaltung und steht für die Unkosten gerade - ein durchaus ungewöhnliches Modell in der Laufszene, in der lange Zeit fast ausschließlich Vereine Laufwettbewerbe auf die Beine stellten.

Pfaffenhofen bot 2016 erstmals Silvesterwettbewerbe an, als Nachfolger einer gut eingeführten "Marke", den Silvesterläufen in der Nachbargemeinde Egenhofen (Landkreis Fürstenfeldbruck). Die dortigen "Silvesterlauffreunde", ein eingetragener Verein, den zwölf Hobbyläufer im Jahre 2006 aus der Taufe gehoben hatten, beendeten nach zehn Jahren ihr Engagement; nicht zuletzt, weil sich keine Nachfolger fanden. Der Egenhofener Teilnehmerrekord lag übrigens bei 700.

Zech und sein Gemeinderat sprangen ein. Sie sahen die Chance, den Bekanntheitsgrad ihrer Kommune überregional zu erhöhen - zu überschaubaren Kosten. Vor zwölf Monaten berichtete der Rathauschef von Ausgaben von rund 8000 Euro - heuer wird dieser Beitrag allein durch die Antrittsgebühren gedeckt sein, Zusatzeinnahmen durch Sponsoren sowie aus dem Verkauf von Speisen und Getränken nicht gerechnet. Immerhin hatten die Sportlerinnen und Sportler zirka 1500 Familienangehörige und Freunde mitgebracht.

Ein wesentlicher Grund für den großem Zuspruch am letzten Tag des Jahres 2019 war das schöne Wetter. "Die Sonne hat uns natürlich in die Karten gespielt", sagt auch Zech. Nicht wenige der Sportlerinnen und Sportler waren im sommerlichen Outfit unterwegs, so auch die Siegerin über zehn Kilometer, Anja Dobs, eine semiprofessionelle Triathletin, die 2017 Vize-Weltmeisterin im Duathlon wurde. Die Allingern trat kurzbehost und mit Lauf-Trägershirt an und war schon nach 40:05 Minuten wieder im Ziel - eine sehr gute Zeit angesichts eines anstrengenden Streckenprofils mit 110 Metern Höhendifferenz, die vornehmlich auf Feldwegen zu bewältigen sind. Dobs hatte übrigens drei Stunden zuvor ein weiteres Silvesterrennen bestritten: in Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck), über 5,5 Kilometer. Auch dort lief die 41-Jährige als Erste durch die Zeitmessung.

Tagesschnellster war wie schon 2018 Benjamin Dillitz, der für die LG Stadtwerke München Wettkämpfe bestreitet. Dillitz stammt aus Adelzhausen, seine Mutter aus Pfaffenhofen. "Mich kennt hier praktisch jeder, das spornt mich besonders an", bekannte der 26-Jährige nach sehr guten 32:41 Minuten. Dillitz hatte das Rennen im Alleingang bestritten, niemand im an sich gut besetzten Feld konnte ihm folgen. Dobs ist in der Triathlon- und Laufszene bestens bekannt, Dillitz macht sich langsam einen Namen. Beide beglichen ihre Antrittsgebühren wie alle anderen Aktiven, was durchaus ungewöhnlich ist für eine Sportszene, die sich auch im Laufbereich zunehmend professionalisiert. Zech erklärt: "Wir bewältigen die Arbeit für unseren Lauf hauptsächlich durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Wie sollte ich denen begreiflich machen, dass sie eintausend unentgeltliche Stunden aufbringen sollen, ein Sportler aber hundert Euro für eine halbe Stunde Laufen erhält?"

Der Rathauschef spricht vom "Pfaffenhofener Weg" und erklärt im besten Wahlkampfredenstil: "Wem es bei uns nicht gefällt, der braucht ja nicht zu kommen." Während er das sagt, drängeln sich mehrere hundert Menschen in der Eventhalle - die einen warten auf die Siegerehrungen, die anderen auf ihre Weißwürste, wieder andere bringen sich mit Weißbier in Silvesterpartystimmung.

Eines ist klar: Der Silvesterlauf ist ein PR-Erfolg für Pfaffenhofen. Wie auch ein Blick in die Zeitungen der Folgetage beweist: In mindestens fünf Landkreisen zwischen München und Augsburg finden sich Berichte über die Pfaffenhofener Veranstaltung.