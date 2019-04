23. April 2019, 22:05 Uhr Wettbewerb Die Bäuerin als Unternehmerin

Landwirtschaftsministerium zeichnet innovative Frauen aus

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat den Startschuss zur Teilnahme am Wettbewerb "Bäuerin als Unternehmerin des Jahres 2019"gegeben. Gesucht werden "kreative und innovative Bäuerinnen aus Bayern, die sich mit ihrem Engagement in der Landoder Hauswirtschaft einen erfolgreichen Betriebszweig aufgebaut haben", so Kaniber. "Denn diese Frauen liefern einen wertvollen Beitrag zur Existenzsicherung auf ihren Höfen und tragen dazu bei, dass unsere ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsort attraktiv bleiben." Die erfolgreichsten Unternehmerinnen wird die Ministerin im Herbst bei einer Fachtagung mit Geldpreisen von bis zu 2500 Euro auszeichnen. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Aufgefordert zur Teilnahme sind Bäuerinnen, die seit mindestens drei Jahren ihr Unternehmen betreiben.

Bewertet werden unter anderem Geschäftsidee, Arbeitsorganisation, Marketingmaßnahmen, wirtschaftlicher Erfolg und die Bedeutung des Unternehmens für den ländlichen Raum. Erstmals werden zudem auch Start-up-Unternehmerinnen ausgezeichnet. "Wir wollen engagierte Unternehmerinnen beim Einstieg unterstützen, damit gute Ideen nicht vorschnell in der Schublade verschwinden", sagt Kaniber. Start-up-Unternehmerinnen sollen eine innovative Idee in einem Businessplan konkretisieren. Die Teilnahmeunterlagen und weitere Informationen sind unter www.landwirtschaft.bayern.de/unternehmerin zu finden. Für eine Berücksichtigung der Bewerbung sollte diese bis Donnerstag, 2. Mai, beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck in der Kaiser-Ludwig-Str. 8 a auf dem Postweg eingegangen sein.