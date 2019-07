31. Juli 2019, 22:00 Uhr Wettbewerb Dachaus schönste Schultüte

ÜB belohnt die gelungensten Eigenkreationen mit Gutscheinen

Noch gut sechs Wochen sind es bis zum Schulbeginn. Wie schon in den vergangenen Jahren prämiert die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) auch heuer wieder die schönsten selbst gebastelten Schultüten Dachaus. Die Jury steht auch in diesem Jahr unter der Leitung des Dachauer Ergotherapeuten Martin Lehn. Der Gewinner erhält einen Warengutschein von Spielwaren Schmidt im Wert von 50 Euro. Der zweite Preis ist ein Gutschein über 30 Euro, der dritte Preisträger erhält einen Warengutschein im Wert von 15 Euro. Für die weiteren Platzierten gibt es kleine Trostpreise.

Und so funktioniert es: In der Zeit von 10. bis 27. September 2019 können die Fotos bei Spielwaren Schmidt, Bäckerei Denk, Glaserei Eberle / Gerstner, Obeser's Gebäckhäusl, Schreibwaren Solak, Heilpraktikerin Maria Kaltner sowie Ergotherapie Michael Hofmann abgegeben werden. Auf der Rückseite des Fotos müssen Name, Adresse und Telefonnummer vermerkt werden.

In den genannten Geschäften werden von 10. September an auch die in den traditionellen ÜB-Farben orange und grün gestalteten Plakate aufgehängt, die alle Hinweise zur Teilnahme enthalten. Eine Einsendung per Mail ist ebenfalls möglich (schultuete@ueb-dachau.de), bitte auch hier die vollständige Anschrift nicht vergessen. Die Preisverleihung wird im Oktober durch Martin Lehn, den ÜB-Vorstand, und Peter Gampenrieder vorgenommen.