3. März 2019, 21:39 Uhr Werner Meier Bayerisch-verquere Welt in Ried

Bayerisches Musikkabarett mit Werner Meier gibt es am Freitag, 15. März, im Gasthaus Doll im Indersdorfer Ortsteil Ried. Groovige Gitarre trifft freches Mundwerk. Werner Meier, der Meister des hintersinnigen Humors, schafft leichtfüßig und verschmitzt den schwierigen Drahtseilakt zwischen ernsten Themen und guter Unterhaltung, jenseits von Schenkelklopfer-Klamauk und Zotendrescherei. Seine Lieder kommen so locker daher, berühren aber weit über den kurzen Lacher hinaus. Er entführt sein Publikum in die meierisch-bayerisch-verquere Welt, wo sich das Politische im Privaten, der Zeitgeist im Alltäglichen findet, mit seinen herrlich absurden Geschichten, die doch so real erscheinen. Veranstalter ist die Volkshochschule Markt Indersdorf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Karten an der Abendkasse oder in der VHS-Geschäftsstelle.